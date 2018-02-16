Galatasaray ve Beşiktaş Kenan Karaman'ın peşinde !

Feda döneminde gençlerle ayağa kalkan ancak ardından peş peşe gelen şampiyonluklarla birlikte kadrosunu yıldızlarla donatan Beşiktaş'ta gençlik harekatı başladı.

Habertürk'ün haberine göre; yeni sezonda yaş ortalamasını düşürerek kadrosunu revize etmek isteyen Siyah-Beyazlılar, Negredo, Atiba ve Quaresma gibi yaşı ilerleyen isimleri satıp, yerlerine gelecek vadeden isimleri transfer etmeyi planlıyor. Sezon boyunca Avrupa'daki gurbetçi oyuncuları takip eden Kartal'ın takip ettiği isimler ortaya çıktı.

KARTAL'IN SUAT ISRARI

Bir dönem adı Türk takımları ile anılan ve Hannover 96 forması giyen Kenan Karaman ile Mainz'ın orta saha oyuncusu Suat Serdar'ı yakın takibe alan Siyah-Beyazlılar, bu isimler için girişimlerini hızlandırdı. Mukavelesi bu sezon bitecek olan 23 yaşındaki Kenan'la görüşen Kartal, 2021'e kadar sözleşmesi bulunan 20 yaşındaki yetenek Suat için ise Alman ekibiyle temasa geçti. Suat konuf sunda ısrarcı olan Beşiktaş, Kenan için ise hızlı davranıyor.

G.SARAY DA İSTİYOR

Siyah-Beyazlılar, Karaman'ın sözleşmesinin bu sezon bitecek olmasını avantaja çevirmeyi planlarken, genç futbolcunun kararını sezon sonuna doğru vereceği belirtildi. 2 oyuncuyu da çok isteyen Beşiktaş'ın karşısına bu transferlerde ezeli rakip çıktı. G.Saray'ın da hem Kenan'ı hem de Suat'ı takip ettiği ve ilerleyen günlerde Kartal ile Aslan'ın bu isimler için kıyasıya bir rekabet içine gireceği öğrenildi.