Galatasaray Wendel transferi için kesenin ağzını açtı

Galatasaray, Zenit forması giyen Wendel için yaptığı teklifi 20 milyon euroya yükseltti

Galatasaray, tarihinin en yüksek bonservis bedelini ödemeye hazırlanıyor.

Milliyet'in haberine göre, sarı-kırmızılıların Zenit forması giyen Wendel için yaptığı teklifi 20 milyon euroya çıkardığı öne sürüldü.

Teknik Direktör Okan Buruk'un ısrarla istediği Brezilyalı orta sahayı Rus ekibinin satmak istemediği ancak oyuncu tarafının ısrarı sonrasında geri adım atıldığı kaydedildi.

Sarı-kırmızılıların uzun zamandır 8 numarada yaşadığı problemi çözmek için gözünü kararttığı aktarıldı.

Galatasaray, tarihinde en yüksek bonservis bedelini 17 milyon euro ile Mario Jardel için ödemişti.