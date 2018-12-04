Galatasaray yabancı hakem talep edecek! Lig ve kupadan çekilme gündemde

Sarı-Kırmızılı yönetim, üst üste yaşanan hakem hataları nedeniyle Uluslararası Futbol Birliği Kurulu'na (IFAB) gitme kararı aldı.

Güneş Gazetesi'nin haberine göre, Konyaspor mücadelesinde Serdar Aziz'in pozisyonu sonrası Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Merkez Hakem Kurulu'na (MHK) savaş açan Galatasaray yönetimi, Beşiktaş derbisinde de Cüneyt Çakır ve VAR hakemi Mete Kalkavan'ın pozisyonları art niyetli yorumladığını belirterek, yaptırımlar alma kararı aldı.

KÜLÜPLER BİRLİĞİ'NDEN ÇEKİLİRİZ

Olağanüstü toplanacak olan Sarı-Kırmızılı yönetim, camianın önde gelenleriyle bir araya gelecek.

Türkiye Kupası'nda çekilme, hatta Süper Lig'den de çekilmeye kadar birçok konuyu tartışacak olan Galatasaray, Kulüpler Birliği Vakfı'yla da kesin olarak ilişkisini kesecek

TFF ve MHK'ye karşı hakem hatalarını IFAB'a taşıyacak olan Sarı-Kırmızılı yönetim, federasyondan maçlarına artık yabancı hakemlerin verilmesini de talep edecek.



