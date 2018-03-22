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  4. 22 Mart 2018 13:15

Galatasaray yeni golcüsünü buldu !

Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim'in Gomis'in yanına ikinci bir golcü istediği öğrenildi.

Galatasaray yeni golcüsünü buldu !
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Galatasaray'da yeni sezona yönelik transfer çalışmaları başlarken, teknik direktör Fatih Terim'in forvet hattına sürpriz bir ismi düşündüğü ortaya çıktı.

JAIME MATA LİSTENİN İLK SIRASINDA

Edinilen bilgiye göre, Gomis ve Eren'in yanına bir takviye daha isteyen Terim yönetimle görüşerek Valladolidli Jaime Mata'nın transfer edilmesi talebinde bulundu.

SÖZLEŞMESİ SEZON SONUNDA BİTİYOR

Hemen harekete geçen yönetim, Mata'nın menajeriyle temas kurdu. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 29 yaşındaki Mata için yapılan ilk görüşmenin son derece olumlu geçtiği belirlendi.

LA LIGA 2'DE FIRTINA GİBİ ESİYOR

La Liga 2'de Valladolid formasıyla fırtına gibi esen ve 29 maçta attığı 25 golle krallıkta açık ara lider olan Mata'nın Galatasaray'a gelmeye hazır olduğu kaydedildi. Son vuruşlardaki soğukkanlılığıyla bilinen Jaime Mata güçlü fiziğiyle de dikkat çekiyor. 

Fotomaç

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