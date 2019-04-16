Galatasaray yönetimi ibrasızlığın iptali için dava açtı

Galatasaray yönetimi, 23 Mart tarihinde idari ibrasızlıkla sonuçlanan genel kurulun ardından konuyla ilgili çalışmalarına devam ediyor.

Yönetim kurulu daha önce mahkemeye başvurarak idari ibrasızlık kararına tedbir konulmasını talep etmiş ve mahkeme bu itirazı kabul etmişti.

Tedbir kararıyla birlikte seçime gitme zorunluluğu ortadan kalkan Galatasaray'da yöneticiler bu kez idari ibrasızlığın iptali için mahkemeye başvuruda bulunarak dava açtılar.

Mahkemenin daha önce verdiği tedbir kararı kalkana kadar Galatasaray Kulübü'nün seçime gitme zorunluluğu bulunmuyor.

