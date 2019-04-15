Galatasaray yönetimi MHK ile görüşecek

Galatasaray cephesinden, Fenerbahçe derbisindeki hakem hatalarına tepki gelirken; Sarı Kırmızılı yönetim harekete geçti.

Galatasaray, 1-1 biten Fenerbahçe derbisinin ardından hakem Ali Palabıyık'ın kararlarına tepki gösterdi. İkinci başkan Abdurrahim Albayrak "bir takım şampiyon yapılacaksa açık açık ilan etsinler", teknik direktör Fatih Terim de "Bu iş korkakların işi değil" diyerek tepkisini dile getirmişti.

Başkan Mustafa Cengiz ile İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay, saat 16.00'da Beylerbeyi'ndeki Merkez Hakem Kurulu'nun binasına gidecek ve başkan Sabri Çelik ile görüşecek.

