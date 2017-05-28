Galatasaray'a Bacca müjdesi !

Galatasaray, Milan'ın satış listesine koyduğu golcü oyuncu Carlos Bacca için yeniden atağa geçti. Podolski'nin takımdan ayrılacak olmasından dolayı en az iki forvete ihtiyaç duyan sarı-kırmızılılar, 30 yaşındaki futbolcu için kesenin ağzını açmaya hazırlanıyor. La Gazetta dello Sport'un haberine göre Bacca'nın bonservisi 7.5 milyon Euro. Oyuncu da senelik 3.5 milyon Euro kazanıyor.

Milan ile iş ortaklığı yapmaya hazırlanan Galatasaray'da, Sportif Direktör Cenk Ergün söz konusu rakamı biraz daha alt seviyeye çekip transferi sonlandırmak için pazarlıklarını sürdürüyor. Kiralama yöntemi de alternatif bir tercih olarak duruyor. Ergün'ün, ‘çizme'de Juventus'un Gana'lı ön liberosu Asamoah ile de teması sürüyor. Asamoah da İstanbul'a gelmeye hazır.