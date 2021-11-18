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Galatasaray'a derbi öncesi büyük şok: 3 eksik...

Galatasaray'a derbi öncesi büyük şok: 3 eksik...

Derbi hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da milli takımdan dönen Sofian Feghouli ve Mostafa Mohamed takımla çalışırken üç yıldız antrenmanda yer almadı.

Süper Lig'in 13'üncü haftasında pazar günü derbi maçta Fenerbahçe'yi konuk edecek Galatasaray, yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, ısınma hareketleri ile başlayıp, gruplar halinde dar alanda pas ve top kapma çalışması ile devam etti.

Daha sonra iki gruba ayrılan oyuncular savunma ve hücum varyasyonları üzerine çalıştı.

Antrenman, çift kale oyununun ardından yapılan soğuma hareketleriyle sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekipte, Milli takımlardan dönen Sofiane Feghouli, Mostafa Mohamed, Bartuğ Elmaz ve Kaan Arslan takımla birlikte yapılan antrenmanda yer aldı.

Fernando Muslera, DeAndre Yedlin ve Christian Luyindama ise antrenmanda yer almadı. Galatasaray, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Etiketler derbi hazırlık galatasaray
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