Galatasaray'a müjde: Yıldız futbolcu kiralık olarak geliyor

Geçtiğimiz hafta transfer gündemine bomba gibi düşen Galatasaray - Barkley flörtünde çok önemli gelişmeler yaşanıyor. İngiliz basını, Galatasaray'ın Chelsea'nin İngiliz futbolcusu Barkley'i kiralık olarak kadrosuna katmaya çok yakın olduğunu duyurdu.

Galatasaray 'ı önümüzdeki günlerde son derece hareketli bir transfer gündemi bekliyor. Sarı-Kırmızılılar'da teknik direktör Domenec Torrent'in talepleri doğrultusunda yol haritası yeniden güncelleniyor. İspanyol teknik adamın en çok istediği transferlerin başında ise İngiltere Premier Ligi'nde çok yakından tanıdığı Ross Barkley geliyor.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Chelsea'nin teknik patronu Thomas Tuchel, Ross Barkley'nin kiralık olarak gönderilmesine onay vermiş durumda. İşte bu, tam da Sarı- Kırmızılı yönetimin duymak istediği türden bir gelişmeydi.



Orta sahada değişim kararı

28 yaşındaki İngiliz orta sahayı kiralamak için girişimleri hızlandıran Galatasaray Yönetimi, Torrent'in de tespit ettiği gibi orta sahadaki sorunu bir an önce çözmek istiyor. 8 numara pozisyonunda, iki ceza sahası arasında güçlü fiziğiyle etkili olabilen Barkley, bu sezon Tuchel'den aradığı şansı bir türlü bulamadı. Premier Lig'de 5 maçta sadece 151 dakika görev alabilen Barkley'ye, Torrent tarafından tam anlamıyla bir fırsat transferi gözüyle bakılıyor. Orta sahadaki değişimin sürmesini isteyen İspanyol hoca, Barkley'nin yanına defansif gücü yüksek bir oyuncu takviyesi daha istiyor.