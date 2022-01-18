  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Galatasaray'a müjde: Yıldız futbolcu kiralık olarak geliyor

Galatasaray'a müjde: Yıldız futbolcu kiralık olarak geliyor

Galatasaray'a müjde: Yıldız futbolcu kiralık olarak geliyor

Geçtiğimiz hafta transfer gündemine bomba gibi düşen Galatasaray - Barkley flörtünde çok önemli gelişmeler yaşanıyor. İngiliz basını, Galatasaray'ın Chelsea'nin İngiliz futbolcusu Barkley'i kiralık olarak kadrosuna katmaya çok yakın olduğunu duyurdu.

Galatasaray 'ı önümüzdeki günlerde son derece hareketli bir transfer gündemi bekliyor. Sarı-Kırmızılılar'da teknik direktör Domenec Torrent'in talepleri doğrultusunda yol haritası yeniden güncelleniyor. İspanyol teknik adamın en çok istediği transferlerin başında ise İngiltere Premier Ligi'nde çok yakından tanıdığı Ross Barkley geliyor.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Chelsea'nin teknik patronu Thomas Tuchel, Ross Barkley'nin kiralık olarak gönderilmesine onay vermiş durumda. İşte bu, tam da Sarı- Kırmızılı yönetimin duymak istediği türden bir gelişmeydi.

Orta sahada değişim kararı

28 yaşındaki İngiliz orta sahayı kiralamak için girişimleri hızlandıran Galatasaray Yönetimi, Torrent'in de tespit ettiği gibi orta sahadaki sorunu bir an önce çözmek istiyor. 8 numara pozisyonunda, iki ceza sahası arasında güçlü fiziğiyle etkili olabilen Barkley, bu sezon Tuchel'den aradığı şansı bir türlü bulamadı. Premier Lig'de 5 maçta sadece 151 dakika görev alabilen Barkley'ye, Torrent tarafından tam anlamıyla bir fırsat transferi gözüyle bakılıyor. Orta sahadaki değişimin sürmesini isteyen İspanyol hoca, Barkley'nin yanına defansif gücü yüksek bir oyuncu takviyesi daha istiyor.

Etiketler Galatasaray yıldız futbolcu galatasaray
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Altın uzmanı İslam Memiş'tem altın yatırımcılarına kritik uyarı
Dev bankadan korkutan dolar tahmini: ''Önce 20, sonra 30 TL!''
Ebrar Karakurt ve sevgilisi İmge ayrıldı mı?
Ekonomistlerden ''eyvah'' dedirten dolar kuru tahmini
İnternet aboneliklerinde ''tek şartla'' ücretsiz fesih hakkı geldi!
Cübbeli Ahmet, Ali Babacan'ı bombaladı: ''Rey için ana babasını satanlar...''
4. doz BioNTech aşısı sonuçları geldi; haberler kötü!
Dolar kuruna ''Berat Albayrak operasyonu'' deyip, ekonomi politikasının çökeceği tarihi açıkladı
Fiyatlar güncelledi! İşte Türkiye'nin ''en ucuz'' 0 km otomobilleri
Playboy'un Sırları ifşa oldu! Mide bulandıran grup seks ayrıntısı