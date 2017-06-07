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  4. 07 Haziran 2017 19:47

Galatasaray'a sambacı sol bek

Galatasaray'da Sportif direktör Cenk Ergün'ün Brezilya'da izlediği sol bek Junior, sarı kırmızılı ekibe transfer oluyor.

Galatasaray'a sambacı sol bek
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Galatasaray'da scout ekibi, 3-4-3 sisteminin solunda oynayabilecek bir transfer isteyen Tudor'a Sao Paulo’nun 21 yaşındaki sol beki Junior’u önerdi.

CENK ERGÜN İZLEDİ
Sportif direktör Cenk Ergün, genç yıldızı canlı izlemek için Brezilya’nın yolunu tuttu. Ergün, Junior’un takımı Sao Paulo’nun Ponte Preta deplasmanına çıktığı maçı stattan izledi.

Sao Paulo 1-0 kaybetse de 90 dakika sahada kalan genç sol bek, Ergün’den tam not aldı.

2 MİLYON EURO

Sao Paulo, ocak ayında Junior’u Gremio’dan 150 bin Euro’ya (600 bin TL) kadrosuna katmıştı. Brezilya ekibinin 21 yaşındaki oyuncu için kapıyı 2 milyon Euro’dan (8 milyon TL) açtığı öne sürüldü.

Galatasaray, daha önce de sol bek sorununu Brezilya’dan transfer ettiği Alex Telles’le çözmüş, Sambacı daha sonra 6.5 milyon Euro’ya Porto’ya satılmıştı.

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