Galatasaray'a soğuk duş! Galatasaray 1-1 Kayserispor

Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında Hes Kablo Kayserispor'u konuk etti.Süper Lig'de çıktığı 8 maçta 5 galibiyet, bir beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Galatasaray'ın 16 puanı bulunuyordu.Hes Kablo Kayserispor ise ligde oynadığı 7 maçta 2 galibiyet ve 5 mağlubiyet sonucunda 6 puan elde etmişti. Kıyasıya mücadeleye sahne olan maç 1-1'lik skorla sonuçlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR

MAÇ SONUCU: Galatasaray 1-1 Kayserispor



90' Karşılaşmanın sonuna en az 5 dakika ilave edildi.

89' Galatasaray'da Sofiane Feghouli'nin yerine Kerem Aktürkoğlu oyuna girdi.

88' Hasan Hüseyin'in kullandığı köşe vuruşunu ön direkte Donk uzaklaştırdı.

88' Bu defa Kayserispor sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

87' Ömer Bayram'ın kullandığı köşe vuruşunu ön direkte Attamah uzaklaştırdı.

86' Galatasaray sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

85' Kvrzic yeniden oyuna dahil oldu.

85' Kayserispor'da sakatlanan Zoran Kvrzic'in yerine Hasan Hüseyin Acar oyuna girdi.

85' Kvrzic'in tedavisi saha kenarında yapılmaya başlandı. Kayserispor şu anda sahada 9 kişi.

84' Kvrzic'in tedavisi saha içinde devam ediyor.

83' Kayserispor'da Kvrzic bir sakatlık geçiriyor. Maçın hakemi oyunu durdurdu.

83' Galatasaray tüm hatlarıyla gol için yükleniyor.

82' Emre Kılınç'ın ceza sahası dışından çektiği şutu savunmadan geri döndü.



77' Kayserispor'da Aziz Behich, Marcao'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

77' Galatasaray'da Emre Kılınç'ın sol kanattan içeri çevirdiği topu Aziz Behich uzaklaştırdı.

76' Oyunda tempo iyice düşmüş durumda.

73' Kayserispor 10 kişi olmasına rağmen beraberlik golünün ardından daha etkili oynuyor.

BERABERLİK GELDİ!

71' Kayserispor böylece ilk isabetli şutunda ağları havalandırdı.

70' KAYSERİSPOR EŞİTLİĞİ SAĞLADI! Ceza yayı üzerinde topu önünde bulan Campanharo'nun sert şutu ağlarla buluştu!

70' Değişikliklerin ardından maç kaldığı yerden yeniden başladı.

69' Galatasaray'da Emre Akbaba'nın yerine Ali Yavuz Kol oyuna girdi.

69' Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan'ın yerine Oghenekaro Etebo oyuna girdi.

68' Galatasaray'da Marcelo Saracchi'nin yerine Emre Taşdemir oyuna girdi.

68' Maçın hakemi iki oyuncuyu da uyardı.

68' Şu anda Taylan ve Sapunaru arasında bir gerginlik var. İki takım oyuncuları araya girdiler.

65' Kayserispor'da Manuel Fernandes'in yerine Miguel Lopes oyuna girdi.

65' GALATASARAY'DAN TEHLİKE! Feghouli'nin ortasına ceza sahasında bomboş kafayı vuran Emre Akbaba'nın şutu kaleci İsmail'de kaldı.

64' Şu ana dek Kayserispor'un isabetli şutu bulunmuyor.

64' Diagne böylece bu sezon Süper Lig'deki ilk golünü kaydetti.

PENALTI VE GOL!

63' GALATASARAY ÖNE GEÇTİ! Topun başına geçen Diagne topu ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi.

61' Muğdat Çelik, Linnes'e müdahalesi sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

61' PENALTI! Muğdat'ın Linnes'e yaptığı hareket faul olarak belirlendi ve maçın hakemi beyaz noktayı gösterdi.

61' VAR DEVREDE! Linnes'in az önceki pozisyonda ceza sahasında yerde kaldığı pozisyon inceleniyor.

60' Galatasaray bu defa sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.

59' Emre Kılınç'ın kullandığı köşe vuruşunu ön direkte Campanharo uzaklaştırdı.

58' Galatasaray sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

57' Oğulcan'ın ceza sahası içinden çektiği şutu Aziz Behich'e çarpıp kornere gitti.

56' Galatasaray ilk yarıdaki gibi topun tek hakimi.

50' Kayserispor'da Muğdat'ın ara pasını Galatasaray savunması kesti.

49' Taylan'ın önemli bir sorunu yok, oyuna devam edebilecek.

48' Taylan müdahalenin ardından yerden kalkamadı. Tedavisi saha içinde yapılıyor.

47' Kayserispor'da Manuel Fernandes, Taylan Antalyalı'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

45' Ve ikinci yarıda ilk düdük çaldı.

45' Kayserispor'da Denis Alibec'in yerine İlhan Parlak oyuna girdi.

45' Kayserispor'da sakatlanan Silviu Lung'un yerine İsmail Çipe oyuna girdi.

İLK YARI SONUCU: Galatasaray 0-0 Kayserispor

48' Lung şimdi kendini yere bıraktı. Rumen kaleci gözyaşlarını tutamıyor.

47' LUNG'DAN BİR KURTARIŞ DAHA! Sakat sakat sahada yer alan Lung, Diagne'nin altıpastan şutunu ayağıyla çıkardı.

45' İlk yarının sonuna en az üç dakika uzatma ilave edildi.

44' Kayserispor'da kaleci Lung da oyuna devam edemeyecek gibi görünüyor.

43' Feghouli'nin ceza sahası dışından çektiği şutu üstten dışarı gitti.

42' Kayserispor'da Aziz Behich, sakatlanan Yasir Subaşı'nın yerine oyuna girdi.

41' Yasir'in saha içinde gerçekleşen tedavinin ardından kenara değişiklik işareti geldi. Oyuna devam edemeyecek.

40' Kayserispor'da Yasir Subaşı bir sakatlık geçiriyor. Maçın hakemi oyunu durdurdu.

40' Galatasaray'da Emre Akbaba, Joseph Attamah'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

38' Emre Kılınç'ın ceza sahasının solundan içeri çevirdiği topu Kayserispor savunması uzaklaştırdı.

37' Galatasaray'da Diagne bir sakatlık geçirdi, ama şimdi ayağa kalktı, önemli bir sorunu bulunmuyor.

36' Galatasaray'da Donk ve Taylan geriden istedikleri gibi oyun kuruyorlar ve hiçbir baskıyla karşılaşmıyorlar.

35' Emre Kılınç'ın kullandığı serbest vuruş doğrudan dışarı çıktı.

30' Özellikle Taylan şu ana dek çok rahat oyunu yönlendirdi.

29' Galatasaray orta sahada topu istediği gibi kontrol ediyor.

27' Galatasaray'da Feghouli'nin ceza sahası dışından çektiği şutu farklı şekilde auta çıktı.

26' Lung'un önemli bir sorunu yok, oyuna devam edebilecek.

25' Kayserispor'da Lung bir sakatlık geçiriyor. Maçın hakemi oyunu durdurdu.

24' GALATASARAY'DAN TEHLİKE! Linnes'in sağ kanattan yaptığı ortasını ceza sahasının solunda kontrol eden Emre Kılınç'ın dar açıdan sert vuruşunu kaleci Lung kurtardı.

22' GALATASARAY'DAN POZİSYON! Emre Kılınç'ın kullandığı serbest vuruşu arka direkte kontrol eden Donk'un vuruşu direkten geri döndü.

21' Emre Kılınç'ın ortasında Ryan Donk kafa vuruşunu yaptı, top direkten döndü.

20' Galatasaray ceza sahasına çok yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

19' Kayserispor'da Muğdat Çelik yerdeyken topa eliyle dokunduğu için sarı kart gördü.

18' Kullanılan köşe vuruşunu bir kez daha Kayserispor savunması uzaklaştırdı.

17' GALATASARAY'DAN TEHLİKE! Emre Kılınç'ın kullandığı serbest vuruşa uzak köşede Diagne kafayı vurdu, şutunu Lung kornere çeldi.

15' GALATASARAY'DAN TEHLİKE! Seken topu ceza sahasının solunda önünde bulan Emre Akbaba'nın vuruşu savunmaya çarpıp yan ağlarda kaldı. Galataray sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

13' Galatasaray şu ana dek %75 oranında topa sahip oldu.

12' Lennon'ın kullandığı köşe vuruşunu Galatasaray savunması uzaklaştırdı.

9' GALATASARAY'DAN NET FIRSAT! Donk'un ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Emre Akbaba'nın vuruşunu kaleci Lung kurtardı.

7' Karşılaşma düşük bir tempoyla başladı.

5' KAYSERİSPOR GOLE YAKLAŞTI! Lennon'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Campanharo'nun vuruşu direk dibinden dışarı gitti.

3' Linnes'in sağ kanattan ortasına Feghouli gelişine vurdu, şutu kaleci Lung'un kucağında kaldı.

2' Galatasaray maça beklenildiği topa daha fazla sahip olarak başladı.

1' Galatasaray 4-1-4-1, Kayserispor 4-2-3-1 formasyonunu tercih ediyor.

1' Karşılaşma başladı.

GALATASARAY-KAYSERİSPOR MAÇ DETAYLARI

Galatasaray 11'i: Fatih, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Emre Akbaba, Feghouli, Emre Kılınç, Oğulcan, Diagne

Kayserispor 11'i: Lung, Yasir, Kolovetsios, Sapunaru, Kvrzic, Attamah, Campanharo, Fernandes, Muğdat, Lennon, Alibec

Goller: Diagne (dk. 63 pen.) (Galatasaray), Campanharo (dk. 71) (Kayserispor)

Kırmızı kart: Muğdat (dk. 62) (Kayserispor)

Sarı kartlar: Emre Akbaba (Galatasaray) Aziz Behich (Kayserispor)

TAKIMDA 9 EKSİK!

Galatasaray'da sakatlığı bulunan 4 futbolcu ile koronavirüs testleri pozitif çıkan 5 futbolcu maçta forma giyemeyecek.

49. RANDEVU

Galatasaray ile Hes Kablo Kayserispor, lig tarihinde 49. kez karşı karşıya gelecek.İki takım arasında geçmişte yapılan maçlarda İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibinin, Kayserili renktaşına karşı galibiyet sayısında açık ara üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 48 müsabakada Galatasaray 31, Kayserispor sadece 3 galibiyet aldı, 14 maç da berabere sonuçlandı.Rekabetteki son 6 maçtan galip ayrılan Galatasaray'ın toplam 108 golüne, Kayserispor 37 golle yanıt verebildi.Galatasaray, geçen sezonki maçlarda rakibini deplasmanda 3-2, İstanbul'da da 4-1 mağlup etti.