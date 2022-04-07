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Galatasaray'a sürpriz başkan adayı: Begüm Özkan kimdir?

Galatasaray'a sürpriz başkan adayı: Begüm Özkan kimdir?

Galatasaray'da tüm gözler yapılacak başkanlık seçimine çevrilirken sürpriz bir aday ortaya çıktı.

Sarı-Kırmızılılarda heyecanla beklenen seçim öncesi sürpriz bir gelişme yaşandı. Galatasaray ’da Begüm Özkan adaylığını açıklamaya hazırlanıyor. Adnan Polat ve camianin önemli isimlerinin kendisine destek vereceği öğrenildi. Erdem Timur’un da listede olması bekleniyor. Dernekler yasasının kararına göre adaylığını açıklayacak…

SON GÜN 8 NİSAN

Burak Elmas başkanlığındaki yönetimin seçimli olağanüstü genel kurul kararı aldığı Sarı-Kırmızılı kulüpte daha önce Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu adaylıklarını açıklamıştı. Galatasaray Kulübü'nde 30 Nisan'da yapılacak seçimli olağanüstü genel kurul için adayların, 8 Nisan Cuma gününe kadar başvurularını yapmaları gerekiyor.

BEGÜM ÖZKAN KİMDİR?

Avukat Begüm Özkan, Galatasaray Lisesi ve hemen ardından da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. 1991 senesinde TGRT ekranlarında otomobil programı yapımcılığı ve sunuculuğu görevinde bulunan Özkan, NTV ve CNN Türk’te 2000 yılına kadar görev aldı.

Aktif olarak otomobil sporları, yarış ve organizasyonlarında yer alan Özkan, 4 sene üst üste Türkiye Bayanlar Ralli Şampiyonu olan ekipte bulundu.

Fanatik

Etiketler Galatasaray galatasaray başkan aday
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