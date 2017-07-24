  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. 24 Temmuz 2017 22:21

Galatasaray'a transferde kötü haber

Galatasaray'ın kadrosuna katmaya çalıştığı Giannelli Imbula'ya, geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde fırtına estiren Monaco'da talip oldu.

Galatasaray'a transferde kötü haber
A+ A-

Orta saha transferi için sportif direktör Cenk Ergün ile birlikte yurt dışında bulunan Dursun Özbek; Imbula, Fernando ve Denayer gibi yıldızları kadrosuna katmanın planlarını yapıyordu.

Fanatik'in haberine göre, Galatasaray'a Imbula transferinde dev bir rakip çıktı.

Bakayoko'yu Chelsea'ye satan Monaco, Bakayoko'nun yerini doldurmak için Imbula'yı transfer etmek istediği ve bunun için Stoke City'le iletişime geçtiği öğrenildi.

Porto'dan Stoke City'ye 25 milyon Euro'ya transfer olan Imbula, geçtiğimiz sezon 15 maçta forma giydi.

monaco , imbula , galatasaray
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM