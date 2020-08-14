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  4. 14 Ağustos 2020 12:57

Galatasaray'da 2 futbolcu koronavirüse yakalandı

Dün Fenerbahçe'de 1 futbolcu ile bir çalışanın koronavirüs testlerinin pozitif çıkmıştı. Bugün de Galatasaray Kulübü, iki futbolcunun test sonuçlarının pozitif çıktığını duyurdu.

Galatasaray'da 2 futbolcu koronavirüse yakalandı
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Fenerbahçe'nin ardından Galatasaray tesislerinde de korona çıktı.

Sarı kırmızılılar, iki futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz tarafından, 2020-2021 sezonu öncesi Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park’ın ve Liv Hospital’ın katkılarıyla tatil dönüşü yapılan Covid-19 PCR testleri sonrası, iki oyuncumuzun sonuçlarının pozitif olduğu tespit edilmiştir. Klinik şikayeti olmayan oyuncularımız için izolasyon ve tedavi sürecine başlanmıştır. Konu ile ilgili yeni bir gelişme oldukça kamuoyu bilgilendirilmeye devam edilecektir" denildi.

FENERBAHÇE'DEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Sarı-lacivertli takım sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla ezeli rakibine "geçmiş olsun" temennisinde bulundu. Fenerbahçe, Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Covid-19 testi pozitif çıkan Galatasaray Spor Kulübü'nün iki oyuncusuna geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

 

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