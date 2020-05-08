Galatasaray'da Ahmed Musa operasyonu başlıyor

Florin Andone'yi geri gönderecek olan Galatasaray'ın gündemine yeni bir isim daha eklendi. Daha önce de Galatasaray ve birçok Türk takımıyla ismi anılan Ahmed Musa'nın yeniden sarı kırmızılıların gündeminde olduğu iddia edildi.

HEDEF: BİR YILLIK KİRALIK

Suudi Arabistan'da Al Nassr takımının formasını giyen ve kulübüyle 2022'ye kadar sözleşmesi olan Ahmed Musa, bu sezon ligde oynadığı 17 maçta 5 asist yaptı. Ahmed Musa'nın kiralık olarak yeniden Avrupa'da bir takımda forma giymek istediği öğrenilirken, Galatasaray'ın ise oyuncuyu 1 yıllığına kiralamak istediği iddia edildi.

Suudi Arabistan basını, Nijerya basınını kaynak göstererek Galatasaray yönetiminin yaz aylarında Ahmed Musa'nın kiralık transferi için görüşme kaydedeceğini öne sürdü.

2022'YE KADAR SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Ahmed Musa bu sezon Al Nassr formasıyla ligde oynadığı 17 maçta gol sevinci yaşayamazken, 5 asist kaydetti. Ahmed Musa tüm kulvarlarda ise 22 maçta 2 gol attı ve 5 asist yaptı. Ahmed Musa'nın kulübü Al Nassr ile 2022'ye kadar sözleşmesi devam ediyor.

(FUTBOL ARENA)