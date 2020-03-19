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  4. 19 Mart 2020 16:49

Galatasaray'da antrenman koronavirüs nedeniyle iptal edildi!

Galatasaray'da bugünkü antrenman iptal edildi. Futbolcular evlerine dönüyor.

Galatasaray'da antrenman koronavirüs nedeniyle iptal edildi!
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Galatasaray'da teknik heyet ve oyuncular saat 13:00'te yapılması planlanan antrenmanını gerçekleştirmedi. Alınan karar neticesinde oyunculara bugün akşam antrenmanı da yapılmayacağı söylendi ve hepsi evlerine gönderildi. Galatasaray yönetimi dün yapılan antrenmanı da iptal etmişti. Böylece 2 gün üst üste oyuncular antrenman yapmamış oldu.

BAKANLIK KARARI BEKLENİYOR

Bakanlık ve federasyonlar arasında yapılan görüşme bekleniyor. Çıkacak karara göre oyunculara süresiz izin verilecek.

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