Galatasaray'da antrenman koronavirüs nedeniyle iptal edildi!

Galatasaray'da teknik heyet ve oyuncular saat 13:00'te yapılması planlanan antrenmanını gerçekleştirmedi. Alınan karar neticesinde oyunculara bugün akşam antrenmanı da yapılmayacağı söylendi ve hepsi evlerine gönderildi. Galatasaray yönetimi dün yapılan antrenmanı da iptal etmişti. Böylece 2 gün üst üste oyuncular antrenman yapmamış oldu.

BAKANLIK KARARI BEKLENİYOR

Bakanlık ve federasyonlar arasında yapılan görüşme bekleniyor. Çıkacak karara göre oyunculara süresiz izin verilecek.

