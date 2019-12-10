  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. 10 Aralık 2019 19:22

Galatasaray'da Atalay Babacan ve Mustafa Kapı sözleşme uzatmadı!

Fatih Terim'in 2 yıldız adayı olan Atalay Babacan ve Mustafa Kapı'nın hiçbir maçta kadroya almamasının altında imza krizinin yattığı iddia edildi. Yönetim yeni sözleşme için görüşmeleri sürdürüyor.

Galatasaray'da Atalay Babacan ve Mustafa Kapı sözleşme uzatmadı!
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Galatasaray altyapısının en flaş isimleri olarak dikkat çeken Atalay Babacan ve Mustafa Kapı bu sezon hiçbir maçta kadroya giremedi... Fatih Terim son olarak Tuzlaspor ile oynanan kupa maçında da iki yıldızını hiç düşünmedi. Bu kararın perde arkasında ise imza krizinin yattığı öne sürülüyor.

İddialara göre sezon sonunda sözleşmeleri bitecek olan iki genç isim, yapılan yeni sözleşme teklifini kabul etmedi. Fatih Terim de buna sinirlendiği için Atalay ve Mustafa'ya cephe aldı.

Henüz 17 yaşında olan Mustafa Kapı imza atmazsa sezon sonunda serbest.

Atalay geçen sezon Türkiye Kupası'nda iki maçta oynamıştı.

(Takvim)

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
Galatasaray , Gaziantep'te hücre evi baskınında patlama , Mustafa Kapı , Atalay Babacan , imza krizi
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM