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  4. 19 Kasım 2018 12:45

Galatasaray'da Belhanda'nın 6 hafta sahalardan uzak kalacağı iddia edildi

Galatasaray'a bir kötü haber de Younes Belhanda'dan geldi. Tecrübeli orta saha oyuncusunun sakatlık nedeniyle 6 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Fas Milli Takımı ile Kamerun ile oynadıkları maçta sakatlanmış ve sahayı terk etmek zorunda kalmıştı.

Galatasaray'da Belhanda'nın 6 hafta sahalardan uzak kalacağı iddia edildi
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Fas'ın Afrika Uluslar Kupası elemelerinde Kamerun'u 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada ilk 11'de başlayan Younes Belhanda, mücadelenin 45'inci dakikasında sakatlık geçirmişti.

Sağ arka adalesinden sakatlanan ve sahayı sedyeyle terk etmek zorunda kalan yıldız futbolcudan Galatasaray'a kötü haber geldi.

Yahoo Sports Fransa'dan Manu Lonjon'un resmi Twitter hesabından paylaştığı bilgiye göre Belhanda, 6 hafta sahalardan uzacak kalacak.

Belhanda, böylece ligin ilk yarısında kalan maçlarda Sarı Kırmızılı takımdaki yerini alamayacak.

younes belhanda , Galatasaray
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