Galatasaray'da Belhanda'nın 6 hafta sahalardan uzak kalacağı iddia edildi

Fas'ın Afrika Uluslar Kupası elemelerinde Kamerun'u 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada ilk 11'de başlayan Younes Belhanda, mücadelenin 45'inci dakikasında sakatlık geçirmişti.
Sağ arka adalesinden sakatlanan ve sahayı sedyeyle terk etmek zorunda kalan yıldız futbolcudan Galatasaray'a kötü haber geldi.
Yahoo Sports Fransa'dan Manu Lonjon'un resmi Twitter hesabından paylaştığı bilgiye göre Belhanda, 6 hafta sahalardan uzacak kalacak.
Belhanda, böylece ligin ilk yarısında kalan maçlarda Sarı Kırmızılı takımdaki yerini alamayacak.