Galatasaray'da bir isim daha istifa etti

Galatasaray'da başkan yardımcısı Rezan Epözdemir'in ardından genel sekreterlik görevini yürüten Köksal Ünlü istifa etti.

Galatasaray yönetiminde istifalar peş peşe geliyor.

Başkan vekili Rezan Epözdemir'in ardından bugün de sarı-kırmızılı kulübün genel sekreteri Köksal Ünlü, istifa dilekçesini yazarak resmen yönetim kuruluna sundu.

İSTİFA GEREKÇESİ İÇİN PAYLAŞIM

Köksal Ünlü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İstifa gerekçem son dönemde yönetim kurulu içinde yaşamakta olduğum idari, sportif ve iktisadi derin fikir ayrılıkları ve anlaşmazlıklardır. Başkanımız ve yönetim kuruluna sonsuz başarılar dilerim. Saygılarımla." ifadelerini kullandı.

BURAK ELMAS'TAN KÖKSAL ÜNLÜ İÇİN AÇIKLAMA

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Köksal Ünlü'nün istifasını "Galatasaray Spor Kulübü Genel Sekreteri Sayın Şükrü Köksal Ünlü, 16 Aralık 2021 tarihinde bu görevinden ve yönetim kurulu üyeliğinden kişisel sebeplerle istifa ettiğini tarafıma bildirmiştir" ifadeleriyle açıkladı.