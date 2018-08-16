Galatasaray’da büyük şok ! Garry Rodrigues...

Galatasaray, yıldız kanat oyuncusu Garry Rodrigues’in sakatlandığını kulübün resmi internet sitesinden duyurdu. Oyuncunun sağ uyluk arka adalesinde ağrı hissettiği ve tetkikler sonucunda ilgili bölgede zorlanma ve kanama tespit edildiği açıklandı. Garry Rodrigues’in pazar günü Türk Telekom Stadı’nda oynanacak Göztepe maçına yetişmesi beklenmiyor.

“Dün yapılan antrenmanın son bölümünde sağ uyluk arka adale grubunda ağrı hisseden Garry Rodrigues’in bugün sponsor hastanemiz Medical Park Bahçelievler Hastanesi’nde yapılan tetkikleri sonrası ilgili bölgede ikinci derece zorlanma ve kanama tespit edilmiştir.

Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.”