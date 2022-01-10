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Galatasaray'da deprem sürüyor! 7 ismin görevine son verildi

Galatasaray'da deprem sürüyor! 7 ismin görevine son verildi

Galatasaray'da Fatih Terim ile yolların ayrılmasının ardından ekibinin görevine de son verildi.

Galatasaray'da 4. Fatih Terim dönemi resmen son buldu. Sarı-Kırmızılılar'da Terim'in ayrılığından sonra Florya'da baştan aşağı değişime gidildi.

KİMSE KALMADI
NTV'nin aktardığı habere göre; Selçuk İnan ve Necati Ateş, İdari Direktör Şükrü Hanedar, Sportif Koordinatör Fatih İbradı, Medya Sorumlusu Eray Sözen, Metin Oktay Tesisleri Müdürü Fahri Yılmaz ve Müdür Yardımcısı Ender Uysal ile yollar ayrıldı.

DOMENEC TORRENT İSTANBUL'A GELİYOR
Galatasaray'da göreve geçmesi beklenen Domenec Torrent'in ekibiyle birlikte Florya'da bayrağı devralması bekleniyor.

Galatasaray'da Fatih Terim dönemi sona erdi!Galatasaray'da Fatih Terim dönemi sona erdi!Futbol

 

 

Etiketler Galatasaray galasaray florya selçuk inan
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