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Galatasaray'da derbi öncesi büyük şok: Serbest kalıyor...

Galatasaray'da derbi öncesi büyük şok: Serbest kalıyor...

Derbi öncesi Galatasaray'da 5 yıldır sarı-kırmızılı ekipte top koşturan Feghouli'nin sözleşmesi disiplinsiz davranışları gerekçe gösterilerek yenilenmeyecek.

Sarı-kırmızılı ekipte bir dönem sona eriyor. Cezayir Milli Takımı'na gidip sakat dönen Feghouli ile disiplinsiz davranışları gerekçe gösterilerek sözleşme yenilenmeyecek.

SERBEST BIRAKILIYOR

Milli takımda sakatlanmasının ardından Fatih Karagümrük ile oynanan karşılaşmayı kaçıran ve Fenerbahçe ile oynanacak derbide de forma giyemeyeceği açıklanan Feghouli ile ilgil yollar ayrılıyor. Tecrübeli futbolcunun Süper Lig ekibi Başakşehir'e yakın olduğu konuşuluyor. Feghouli, sezon başında Fatih Terim'le de problem yaşamıştı.

UYARILARI DİNLEMEDİ

Bu sezon sakatlıklarla boğuşan Sofiane Feghouli, Galatasaray'ın uyarılarına rağmen Cezayir milli takımı ile maça çıkmıştı. Yaşanan bu gelişmenin ardından yeniden adalesinde yırtık oluşan Sofiane Feghouli ile yolların ayrılmasına karar verildi.

Etiketler Galatasaray Feghouli sözleşme
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