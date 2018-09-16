Galatasaray''da Emre Akbaba şoku

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk haftasında 18 Eylül Salı günü Rusya'nın Lokomotiv Moskova ekibiyle yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ilk olarak nabız aralıklarına göre aerobik koşular yaptığı bildirildi.

Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynanan maçta forma giyen futbolcuların daha sonra soğuma hareketleriyle antrenmanı bitirdiği belirtildi.

Diğer oyuncuların ise idmanın ana bölümde sınırlı alanda dayanıklılık çalışması gerçekleştirdiği kaydedildi.

Kasımpaşa müsabakasında aldığı darbe nedeniyle ağrıları olan Emre Akbaba'nın yapılan tetkiklerinde kasık bölgesinde zorlanma bulguları tespit edildiği, futbolcunun günü aktif dinlenme ve salon çalışmasıyla geçirdiği duyuruldu.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.