Galatasaray'da Fatih Terim'in transfer listesi hazır

Avrupa'da gruptan namağlup olarak gruptan çıkan ve son 16'ya kalan Galatasaray'da transfer mesaisine başladı.

İtalya'da Lazio'dan bir puan alarak dönen ve Avrupa Ligi E Grubu'ndan namağlup lider çıkan Galatasaray'da gündem transfer. İtalya'da bir görüşme yapan başkan Burak Elmas ve teknik direktör Fatih Terim, yeni yol haritasını belirledi.

Terim'in listesinin hazır olduğu ve gençleştirme operasyonunun devam edeceği belirtildi.

Fanatik'ten Metin Karabaş'ın haberine göre Terim'in gözden çıkardığı oyuncular doğrultusunda, takviyelerin sayısı da artacak. İlk etapta, 6 numara, 8 numara, 10 numara, kanatlara ve forvete transfer planlanıyor.

Fatih hoca ayrıca birer yerli kaleci, stoper ve sağ bek alınmasını da istiyor. Bütçe ve limitlerin durumuna göre operasyonun en kısa sürede tamamlanması ve ara transfer başlar başlamaz gündemdeki oyunculara resmi imza attırılması hedefleniyor.

Yerli listesi de güçlü Sağ kanat ve forvet arkası için Parma'dan Dennis Man'la görüşen Sarı-Kırmızılılar, 8 numaraya Benfica'dan Gedson Fernandes'i, 6 numaraya da Bodo Glimt'ten Patrick Berg'i almaya çalışacak.

Başkan Elmas, bu oyuncularla ilgili ne gerekiyorsa yapılacağının müjdesini verdi. Ayrıca yerli kaleci olarak İrfan Can Eğribayat, sağ bekte Bursaspor'dan ayrılan İsmail Çokçalış, stoperde Kaan Ayhan ve yine ön liberoda Okay Yokuşlu isimleri ön plana çıkıyor.