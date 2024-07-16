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Galatasaray'da genç oyuncu Sparta Prag'a transfer oldu

Galatasaray'da genç oyuncu Sparta Prag'a transfer oldu
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Galatasaray, Mathias Ross'un satın alma opsiyonuyla geçici olarak Sparta Prag'a transferi konusunda anlaşma sağlandığını açıkladı.

Galatasaray, Mathias Ross'un şarta bağlı satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda Sparta Prag ile anlaşma sağlandığını açıkladı.

Sarı-Kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcumuz Mathias Ross Jensen’in 2024-2025 sezonu için şarta bağlı satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda AC Sparta Praha Fotbal A.S. ile anlaşmaya varılmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre, satın alma opsiyonunun gerçekleşmesi durumunda AC Sparta Praha Fotbal A.S. kulübümüze kesin transfer bedeli olarak 1.200.000 euro ödeyecektir. İlaveten anlaşmada 300.000 euro tutarında şarta bağlı bonus yer almaktadır."

Etiketler Galatasaray transfer sparta prag
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