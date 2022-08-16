Galatasaray'da Gomis'e yol göründü: Yerine bakın kim geliyor!

Galatasaray'da Gomis'in geleceği belli oldu. Yapılan forvet transferlerinin ardından kendisine ilk 11'de yer bulmakta zorlanan Fransız golcü için veda çanları çalmaya başladı.

Galatasaray'da Bafetimbi Gomis dönemi sona eriyor. Seferovic ve Mertens transferlerinin ardından iyiden iyiye kulübeye hapsolan Fransız golcünün menajerine ''kulüp bulun'' mesajı iletildi. İRAN YOLU GÖZÜKTÜ 37 yaşındaki Gomis'e İran ekibi Sepehan'ın ilgisinin olduğu ve Galatasaray'ın da Gomis'i bedelsiz bir şekilde bırakabileceği aktarıldı. Gomis'in gidişinin ardından Galatasaray'dan müthiş bir transfer daha gelebilir... GELECEĞİN YILDIZI Hücum hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray'a Fransa Ligi ekiplerinden Metz'de forma giyen Georges Mikautadze önerildi. Geçtiğimiz sezon Seraing forması altında toplam 33 maça çıkan 21 yaşındaki forvet, 14 gol ve 2 asistlik skor katkısı sağladı.