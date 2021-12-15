Galatasaray'da istifa depremi

Galatasaray Yönetimi'nde flaş gelişmeler yaşanıyor. Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir istifa etti.

Galatasaray'da başkan Burak Elmas yönetiminde bir ayrılık gerçekleşiyor.

Vole'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; sarı - kırmızılılarda başkan yardımcısı Rezan Epözdemir, başkan Burak Elmas'ın isteği doğrultusunda istifa edecek.

KENDİSİ AÇIKLADI

Rezan Epözdemir de cuma günü saat 11.00'da bir basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı.

Öte yandan yönetim kurulu üyeleri Işıtan Gün ve Şükrü Köksal Ünlü'nün de gidişata göre radikal kararlar alabileceği belirtildi.