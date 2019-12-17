Galatasaray'da kadro dışı kalan Steven Nzonzi'ye Lyon talip oldu

Fransa Ligi takımlarından Lyon, sezon başında Roma'dan kiralanan ancak Galatasaray'da beklentileri karşılayamayan ve disiplinsiz tavırları sebebiyle kadro dışı kalan Steven Nzonzi'yi gündemine aldı.

"TRANSFERDE HATA YAPMA LÜKSÜMÜZ YOK"

Lyon Sportif Direktörü Juninho, "Ocak ayında transfer etmek istediğimiz oyuncular var ve bu isimler üzerinde çalışıyoruz. Sol bek, defansif orta saha ve kanat oyuncusu almayı planlıyoruz. Ancak devre arası transferinde kesinlikle hata yapma lüksümüz yok" diyerek taraftarlarına müjde verdi.

"KADRO DIŞI KALMASI HARİKA FIRSAT"

Fransız basını, Juninho'nun bu sözlerinin ardından Lyon'un gündeminde Steven Nzonzi'nin olduğunu duyurdu. 31 yaşındaki Nzonzi'nin Fatih Terim'in kararıyla kadro dışı kalmasının Lyon için harika bir fırsat olduğu vurgulandı.

Nzonzi'nin sözleşmesinin feshedilmesi halinde, Juninho'nun Roma ile görüşmelere başlaması bekleniyor. Bu arada Lyon, Nzonzi'yi transfer etmesi halinde deneyimli oyuncuyu Şampiyonlar Ligi kadrosuna yazabilecek.

Kaynak: Sporx

