Galatasaray'da koronavirüs şoku !

Galatasaray Kulüp Doktoru ile aynı hastanede çalışan Prof. Dr. Dilek Arman, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Prof. Dr. Arman, "Çok hafif bir öksürüğü var. Ateşi yok. Çok ciddi bir klinik durumu yok" dedi.

Terim Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Bugün yapılan test sonuçlarına göre Koronavirüs sonucum pozitif çıkmıştır. Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin. En kısa zamanda haberleşmek üzere" dedi.

"CİDDİ BİR KLİNİK DURUMU YOK"

Galatasaray Kulüp Doktoru ile aynı hastanede çalışan Prof. Dr. Dilek Arman, Fatih Terim'in sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Çok hafif bir öksürüğü var. Ateşi yok. Çok ciddi bir klinik durumu yok" dedi.

FATİH TERİM'İN KIZLARINDAN ÇOK SERT TEPKİ

Öte yandan, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyururken kızları Merve Terim ve Buse Terim sert tepki gösterdi. Merve Terim Çetin Twitetr'dan yaptığı açıklamada, "Sizin Allah belanızı versin! Hepiniz Allahınızdan bulun!" ifadelerini kullandı.

Buse Terim ise paylaşımında, "Çok şey söylemek istiyorum ama kelimeleri seçemiyorum.. Nefesim daralıyor ve hayatımın en kötü saniyelerini yaşıyorum. Yaşadığım korku tarifsiz, yanında olamamanın verdiği acı daha tarifsiz" ifadelerine yer verdi.

Fatih Altaylı'nın iddiasına göre Galatasaray'da Fatih Terim'in koronavirüs haberinden sonra Hasan Şaş, Ümit Davala ve bir futbolcuda koronavirüs tespit edildi.

DHA'NIN AÇIKLAMASI

Galatasaray'ın yardımcı antrenörleri Hasan Şaş ve Ümit Davala'nın testleri negatif çıktığı açıklandı. Bu konu hakkında Galatasaray kulübünden bir açıklama bekleniyor.