Galatasaray'da Luyindama ve Nagatomo kararı

Transfer döneminde Henry Onyekuru, Sekidika ve Saracchi'yi kadrosuna katarak yabancı kontenjanını aşan Galatasaray, transferin son gününde istediği stoper transferini yapamadı ve Luyindama ve Nagatomo'nun sözleşmesini askıya aldı.

Steven Nzonzi ile var olan sözleşmesini fesheden Galatasaray, sakatlığı sebebiyle Nisan ayına kadar sahalardan uzak kalacak olan Luyindama ile İstanbul'dan ayrılmak istemeyen Yuto Nagatamo'nun sözleşmesini askıya aldı.

Younes Belhanda, Florin Andone ve Mariano ile sezonun ikinci yarısına devam edecek olan Galatasaray'da takımdan ayrılaması gündemde olan Emre Mor da sarı-kırmızılı formayı giymeye devam edecek.

