Galatasaray'da Marcao ve Ömer Bayram açıklamalarda bulundu

Galatasaray'ın tecrübeli stoperi Marcao ve Ömer Bayram, Süper Lig'in 16. haftasında Göztepe'ye 1-0 mağlup oldukları maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Rakiplerle aralarında fazla fark olmadığını söyleyen Brezilyalı oyuncu, "Kimse kaybetmek istemez. Biz de kaybetmek için gelmedik. Oynanan oyuna bakarsanız, ilk yarı iyi oynayan Galatasaray vardı. Maçın kontrolü bizdeydi, kesinlikle mağlubiyeti hak etmedik. Şimdi evimizdeki maça hazırlanacağız. Rakiplerimiz unutmasın, kapanmayacak bir fark yok" ifadelerini kullandı.

ÖMER BAYRAM: ATAMAZSAN, ATARLAR

Galatasaray'ın orta saha oyuncularından Ömer Bayram, Göztepe maçı sonrasında konuştu.

Pozisyonları değerlendiremediklerini söyleyen Ömer, "Göztepe'nin baskılı başlayacağını biliyorduk ama ilk 10 dakika biz pozisyonları bulduk. Deplasmanda doğru oynadık, çok pozisyona girdik, atamadık. Futbolun kuralı, atamazsan atarlar." ifadelerini kullandı.

Üzgün olduklarını kaydeden 28 yaşındaki oyuncu, "Elimden geleni yapıyorum ve hocam da bana sağolsun forma veriyor. 3 puan önemliydi. Son 2 maçı 6 puanla kapatıp devre arasına girmek istiyorduk. Üzgünüz." dedi.

