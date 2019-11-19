  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. 19 Kasım 2019 15:57

Galatasaray'da Mario Lemina da sakatlar arasına katıldı

Milli Takım arasında birçok sakatlık yaşayan Galatasaray'da Mario Lemina da sakatlar arasına katıldı.

Galatasaray'da Mario Lemina da sakatlar arasına katıldı
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Galatasaray'da milli takım arasında yaşanan sakatlıklar arasına Mario Lemina da katıldı. Sarı-kırmızılılar, Gabonlu oyuncunun milli takım arasında sakatlandığını duyurdu.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Milli takımda yaşadığı sakatlığın ardından İstanbul'a dönen Mario Lemina sağ diz iç yan bağındaki zorlanma nedeniyle günü tedaviyle geçirdi" ifadeleri yer aldı.

GALATASARAY'IN SAKAT OYUNCULARI

Fernando Muslera
Ryan Babel
Younes Belhanda
Florin Andone
Radamel Falcao
Şener Özbayraklı
Christian Luyindama
Emre Akbaba
Mario Lemina

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
Galatasaray , Gaziantep'te hücre evi baskınında patlama , Spor Toto Süper Lig , Mario Lemina
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM