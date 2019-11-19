Galatasaray'da Mario Lemina da sakatlar arasına katıldı

Galatasaray'da milli takım arasında yaşanan sakatlıklar arasına Mario Lemina da katıldı. Sarı-kırmızılılar, Gabonlu oyuncunun milli takım arasında sakatlandığını duyurdu.
Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Milli takımda yaşadığı sakatlığın ardından İstanbul'a dönen Mario Lemina sağ diz iç yan bağındaki zorlanma nedeniyle günü tedaviyle geçirdi" ifadeleri yer aldı.GALATASARAY'IN SAKAT OYUNCULARI
Fernando Muslera
Ryan Babel
Younes Belhanda
Florin Andone
Radamel Falcao
Şener Özbayraklı
Christian Luyindama
Emre Akbaba
Mario Lemina
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