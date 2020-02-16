Galatasaray'da Mario Lemina şoku!

Süper Lig'de Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor'u ağırladığı karşılaşmanın son anlarında sarı-kırmızılılar adına kötü bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılıların Gabonlu yıldızı Lemina sakatlanarak kenara geldi.
Galatasaray orta sahasının önemli isimlerinden Mario Lemina, Yeni Malatyaspor maçının son anlarında sakatlandı. Karşılaşmanın 88. dakikasında sekerek kenara gelen Gabonlu orta saha oyuncusu Lemina oyuna devam edemedi.
Fenerbahçe derbisi öncesi sakatlanan Lemina alkışlarla kenara gelirken yerini Ahmet Çalık'a bıraktı.
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