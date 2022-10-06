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Galatasaray'da Muslera'nın yeni adresi taraftarı çıldırttı

Galatasaray'da Muslera'nın yeni adresi taraftarı çıldırttı

Galatasaray'ın 36 yaşındaki tecrübeli kalecisi Fernando Muslera ile sezon sonunda yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken yeni adresi netlik kazanmaya başladı.

Galatasaray'a 2011 yılında transfer olan ve uzun süredir Türkiye'de yaşayan Fernando Muslera'nın sarı-kırmızılı hikayesi sona eriyor. Seneye 37 yaşına girecek tecrübeli eldiven ile yollarını ayırmayı planlayan Galatasaray'da Muslera'nın yeni adresi taraftarı şoke etti.

SEZON SONU MLS

Uruguaylı file bekçisinin Galatasaray'dan ayrılarak sezon sonunda Amerika'nın yolunu tutacağı öğrenildi. MLS'e transfer olarak ailesiyle birlikte Amerika'da yaşamak istemesi Muslera'nın bu kararı vermesinde önemli rol oynadı. Sezon sonunda takımdan ayrılacak Muslera'nın büyük ihtimalle Inter Miami'ye transfer olacağı gelen haberler arasında.

Etiketler Galatasaray muslera galatasaray
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