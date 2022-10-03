Galatasaray'da Muslera'ya veda: Yerine bakın kim geliyor!

Galatasaray'ın 36 yaşındaki tecrübeli kalecisi Fernando Muslera'nın yerine istenilen izim belli oldu.

Galatasaray'a 2011 yılında transfer olan ve uzun süredir Türkiye'de yaşayan Fernando Muslera'nın sarı-kırmızılı hikayesi sona eriyor. Seneye 37 yaşına girecek tecrübeli eldiven ile yollarını ayırmayı planlayan Galatasaray'da yeni kaleciyle anlaşıldı.

MUSLERA DÖNEMİ BİTİYOR

ANLAŞMA SAĞLANDI



İtalyan gazeteci Matteo Moretto, geçtiğimiz sene Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Inaki Pena için sarı-kırmızılıların devrede olduğunu yazdı. Sezon sonunda Barcelona ile sözleşmesi sona erecek kalecinin, bedelsiz olarak Galatasaray'a katılacağını duyurdu.



PENA'NIN GALATASARAY PERFORMANSI NASILDI?



Geçen sezon Galatasaray'da 8 maçta forma giyen Pena, oynadığı lig karşılaşmalarında 9 gole engel olamamıştı.

Barcelona ile oynanan iki Avrupa Ligi maçında da kalede olan Pena, bir maçta rakibe gol izni vermemiş; diğer maçı ise Galatasaray 2-1 kaybetmişti.