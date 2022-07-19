Galatasaray'da Okan Buruk yeni transferleri açıkladı

Yeni sezon hazırlıklarını Okan Buruk yönetiminde sürdüren Galatasaray'da transferler de bir bir açıklandı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Avusturya'da Pardubice ile oynanan ve 0-0 eşitlikle tamamlanan Pardubice maçı sonrası dikkat çeken açıklamalarda bulundu. En çok merak edilen konuların başında gelen transfere dair de konuşan Buruk, "Kadromuzun içine yeni oyuncular katacağız, buna ihtiyacımız. Başkanımız, yöneticilerimiz iyi niyetle çalışıyor. Bu anlamda şanslıyız. İnşallah kısa sürede hazır hale geleceğiz." dedi.

TRANSFERİ AÇIKLADI!

Transferde çok çalıştıklarını kaydeden genç teknik adam "Bütün ekip çok çalışıyor. Kamp boyunca transferle ilgili çalıştık, yüksek bir tempo verdik. Transferlerimiz geliyor, gelecek. Seferovic, kaliteli bir oyuncu, elit bir isim. En kısa zamanda burada hazır hale getirip, takıma fayda sağlamasına çalışacağız. Dubois de önemli bir oyuncu. Seferovic, Uluslar Ligi'nde 3 maçta oynadı, sağlam bir şekilde geliyor. Her oyuncu için sakatlık riski var. Herkesin başına gelebilir, biz oyuncuyu en hazır halde tutacağız. Kendisi de profesyonel bir futbolcu." ifadelerini kullandı.

"STOPERE DE OYUNCU ALACAĞIZ"

"Orta saha ile ilgili ve forvetle ilgili çalışmalarımız da var" diyen Buruk, "Bugün bir transferimiz geldi, Seferovic. Oraya farklı tipte birini daha katmak istiyoruz. Forvet hattında sıkıntı yaşayacağımızı sanmıyorum. Bazen tek, bazen çift oynayacağız. Bunu oynayabilecek oyuncularla hücum hattında kalabalık bir görüntü çizeceğiz. Stopere de bir oyuncu alacağız. Şu anki düşüncemiz bu. Çok net eksiklerimizi biliyoruz. Bunu da en kısa sürede tamamlayacağız" ifadelerini kullandı.