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Galatasaray'da ortalık karıştı: Yiyorsa aday ol

Galatasaray'da ortalık karıştı: Yiyorsa aday ol

Galatasaray'da seçim düğümü devam ederken Divan üyesi Hayri Kozak, başkan Burak Elmas için çok ağır ifadeler kullandı.

Galatasaray camiasında hareketli saatler yaşanıyor. Bugün yapılması planlanan seçim, istinaf mahkemesinin karara tedbir koyması sonrasında iptal olmuştu. Sarı - kırmızılı kulübün üyeleri başkan Burak Elmas'a büyük tepki gösterirken, flaş bir açıklama geldi.

Galatasaray Divan Kurulu, mahkeme kararıyla iptal edilen seçim sonrasında toplandı.

Divan Kurulu üyesi Hayri Kozak; başkan Burak Elmas'ın toplantıya katılmamasını eleştirirken, seçimin iptal olmasıyla ilgili Elmas'a ağır ifadeler kullandı.

"YİYORSA ADAY OL"

Seçim olsun. Burak Elmas da aday olsun. Alsın çetesini yanına. Boyunun ölçüsünü alsın. Haydi, yiyorsa aday ol! Arkadaşa o gün genel kurulda kulise giderek tekrar yalvardım, yapma etme dedim. Kabul etmedi, bugün de burada yok. Ben Galatasaraylıyım, Galatasaray da bizim. Biz kimin ne yaptığını iyi biliriz. Burak Elmas, aklını başına al.

"21-28 MAYIS'TA YAPILACAK BU SEÇİM!"

Biz önümüzdeki seçime bakalım. Bu seçim yapılacak. Efendim buna başkan mı engel oluyor? O zaman başkanın engel olmasına engel olalım. 21-28 Mayıs'ta yapılacak bu seçim.

Etiketler Galatasaray galatasaray seçim üye
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