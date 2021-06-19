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Galatasaray'da oy verme işlemi tamamlandı: Yeni başkan belli oluyor

Galatasaray'da oy verme işlemi tamamlandı: Yeni başkan belli oluyor

Galatasaray Kulübü'nün seçimli olağan genel kurulunda oy verme işlemi saat 15.00 itibarıyla sona erdi..

Sarı-kırmızılı kulübün 102. dönem yönetiminin belirleneceği ve Galatasaray Lisesinde gerçekleştirilen kongrenin saat 10.00'da başlayan oy kullanma işlemi, saat 15.00 itibarıyla sona erdi.

Oy kullanma süresinin dolmasının ardından kapatılan sandıklar, görevliler tarafından sayım için Tevfik Fikret Salonu'na getirildi. Burada 30 sandığa atılan oylar, tek tek sayılarak tasnif edilecek.

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Galatasaray'da genel kurul üyeleri seçime yoğun ilgi gösterdi. Seçim için 4 bin 731 üyenin liseye gelerek, kartlarını aldıkları duyuruldu. Yeni tip koronavirüs önlemlerinin alındığı genel kurulda, üyelerin Galatasaray Lisesi ile oy kullanılan sınıfların önünde uzun kuyruklar oluşturduğu görüldü.

Etiketler oy oy verme galatasaray
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