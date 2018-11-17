Galatasaray'da sakatlık depremi! İlk yarıyı kapattı

Galatasaray'ın U21 takımı ile yaptığı hazırlık maçında sakatlanan Sinan Gümüş'ün sakatlık durumu belli oldu. Buna göre Sinan Gümüş 6-8 hafta sahalardan uzak kalacak.

TRTSpor'un haberine Sinan Gümüş'ün sağ üst arka adale grubunda ileri derece yırtık ve kanama tespit edildiği açıklandı. Genç oyuncunun 6 ila 8 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtiliyor.

Sinan Gümüş yaşadığı bu sakatlık nedeniyle Galatasaray'ın Konyaspor, Lokomotiv Moskova, Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Porto, Başakşehir ve Sivasspor karşılaşmalarında forma giyemeyecek.

