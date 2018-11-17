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  4. 17 Kasım 2018 20:28

Galatasaray'da sakatlık depremi! İlk yarıyı kapattı

U21 takımıyla oynanan maçta sakatlanan Galatasaray'ın genç yıldızı Sinan Gümüş 6-8 hafta sahalardan uzak kalacak. Sinan Gümüş, Konyaspor, Lokomotiv Moskova, Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Porto, Başakşehir ve Sivasspor karşılaşmalarında forma giyemeyecek.

Galatasaray'da sakatlık depremi! İlk yarıyı kapattı
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Galatasaray'ın U21 takımı ile yaptığı hazırlık maçında sakatlanan Sinan Gümüş'ün sakatlık durumu belli oldu. Buna göre Sinan Gümüş 6-8 hafta sahalardan uzak kalacak.

TRTSpor'un haberine Sinan Gümüş'ün sağ üst arka adale grubunda ileri derece yırtık ve kanama tespit edildiği açıklandı. Genç oyuncunun 6 ila 8 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtiliyor.

Sinan Gümüş yaşadığı bu sakatlık nedeniyle Galatasaray'ın Konyaspor, Lokomotiv Moskova, Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Porto, Başakşehir ve Sivasspor karşılaşmalarında forma giyemeyecek.

Galatasaray , Sinan Gümüş
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