Galatasaray'da seçim kararı!

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu, oy birliğiyle 19-26 Aralık 2020 tarihinde yapılmak üzere seçim kararı almıştır. Pandemi nedeniyle, 7244 sayılı kanun ve bu kanuna istinaden çıkartılan genelge çerçevesinde başvuru yapılacaktır"

BURAK ELMAS'TAN ADAYLIK AÇIKLAMASI

Özhan Canaydın döneminde futbol şube sorumlusu olarak görev alan Burak Elmas, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Galatasaray Yönetim Kurulu 19-26 Aralık 2020 tarihleri için seçim kararı almıştır. Ben ve yol arkadaşlarım Galatasarayımızın birliği ve geleceği için, Galatasaray değerleri çerçevesinde, değişimi sağlamak amacı ile yola çıkıyoruz. Camiamıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

1905 Galatasaraylı Yönetici Ve İş İnsanları Derneği (GSYİAD) eski başkanı Metin Öztürk de Galatasaray başkanlığına adaylığını duyurmuştu.