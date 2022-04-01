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  4. Galatasaray'da seçim öncesi ortalık karıştı: 13.4 milyon TL...

Galatasaray'da seçim öncesi ortalık karıştı: 13.4 milyon TL...

Galatasaray'da seçim öncesi ortalık karıştı: 13.4 milyon TL...

Galatasaray'da mevcut başkan Burak Elmas'ın idari yönden ibra edilmemesi ve seçime gidilecek olması sebebiyle camia içinde birçok konu tartışılmaya devam ediyor.

Gedson Fernandes'i Beşiktaş'a kaptıran Galatasaray, çözümü Fiorentina'dan kiralanan Pulgar'da aramıştı. Pulgar beklentilerin bir hayli altında kalınca birçok iddia ortaya atıldı...

GEDSON YERİNE PULGAR

Gedson Fernandes'i almayan G.Saray, ara transferin son günü Erick Pulgar'ı kadrosuna katarken, performans olarak ise hayal kırıklığı yaşadı. Şilili oyuncu, orta sahada Taylan-Berkan ikilisinden formayı bir türlü kapamadı. Transferde defansif yönü güçlü bir orta saha isteyen teknik direktör Torrent, Gedson Fernandes yerine önceliğini Roma'dan Amadou Diawara'ya verdi.

Gedson Fernandes

13.4 MİLYON TL ÇÖPE GİTTİ

Başkan Burak Elmas'ın danışmanı Campos, İtalya bağlantılarını kullanarak Pulgar'ı bitirdi. Fiorentina, 1.2 milyon Euro maliyetinden kurtulmak adına Şilili 6 numara için kiralama bedeli istemedi. Pulgar'a 750 bin Euro verecek G.Saray, 75 bin Euro menajer ücreti ödedi. Campos'un, İtalya'daki transferlerine aracılık eden Ludovic Fattizzo'nun Fiorentina'dan 150 bin Euro komisyon aldığı ortaya çıktı. Pulgar hamlesinden Campos cephesi kârlı çıkarken, sorunu çözülmeyen G.Saray, 825 bin Euro'sunu (13.4 milyon TL) çöpe attı.


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IŞITAN GÜN BU OLAYA PARMAK BASMIŞTI
Galatasaray'ın tartışılan yöneticilerinden Işıtan Gün, sessizliğini bozdu ve dün dikkat çeken açıklamalar yaptı. Gün, "Kulübümüzün son 5 yılındaki transfer faaliyetlerine yönelik bir denetleme raporu hazırlandı. Raporda, toplam 40.5 milyon Euro menajerlik harcaması yapıldığı tespit edildi. Söylemeye dilim varmıyor ancak Galatasaray'ın transfer işlemleri adeta bir çete tarafından kontrol altına alınmış görünmektedir. Falcao transferinde 3 ayrı menajere 3.75 milyon Euro ödenmiş" dedi.

Etiketler galatasaray gedson maaş bütçe
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