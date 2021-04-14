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Galatasaray'da seçim tarihi belli oldu!

Galatasaray, olağan seçimli genel kurul toplantısının 22 Mayıs Cumartesi günü yapılmasına karar verildiğini duyurdu.

Galatasaray, seçimli genel kurulun 22 Mayıs 2021 Cumartesi günü yapılacağını açıkladı. Yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 29 Mayıs 2021 günü yapılacak.,

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Etiketler Galatasaray seçim galatasaray seçimseçim tarihi galatasaray seçim tarihi
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