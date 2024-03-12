Galatasaray'da seçim tarihi belli oldu
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Galatasaray'da başkan ve yönetim kurulunu belirleyecek olan seçimin yapılacağı tarih belli oldu.
Galatasaray'da sezon sonu yapılacak başkanlık seçiminin tarihi netlik kazandı. Başkan ve yönetim kurulunu belirleyecek olan seçimin tarihi 25 Mayıs olarak belirlendi.
Yeterli çoğunluk sağlanamazsa sarı-kırmızılı kulüp 1 Haziran'da çoğunluğa bakılmaksızın seçime gidecek.
ÖZBEK ADAY OLMAYACAĞINI AÇIKLAMIŞTI
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılılarda Mayıs ayında düzenlenecek başkanlık seçiminde aday olmayacağını açıklamıştı. Özbek, "2024'te emaneti teslim edeceğimiz bir seçim dönemine geliyoruz. Galatasaray'a önümüzdeki dönemin hayırlı olması ve bu dönemde yapılan işlerin bir tık daha üste taşınması için yeni gelecek arkadaşlara başarılar diliyorum." diye konuşmuştu.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol