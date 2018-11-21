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  4. 21 Kasım 2018 17:40

Galatasaray'da Serdar Aziz, Eren Derdiyok, Ozan Kabak ve Nagatomo takımla çalıştı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Atiker Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sakatlıkları bulunan Serdar Aziz, Eren Derdiyok, Ozan Kabak ve Nagatomo antrenmanın bir bölümünde takımla çalıştı....

Galatasaray'da Serdar Aziz, Eren Derdiyok, Ozan Kabak ve Nagatomo takımla çalıştı
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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 23 Kasım Cuma günü sahasında Atiker Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, koordinasyon ve pas çalışmalarının ardından çift kale dar alan oyunu oynadığı belirtildi.

Serdar Aziz, Eren Derdiyok, Ozan Kabak ve Yuto Nagatomo'nun antrenmanın bir bölümünde takımla çalıştığı aktarıldı.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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