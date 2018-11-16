Galatasaray'da Sinan Gümüş sakatlandı

A Milli Takım'ın İsveç ve Ukrayna ile oynayacağı maçlar için lige verilen arada U21 takımıyla karşılaşan Galatasaray'da şok bir sakatlık yaşandı. A Takımın 2-1 kazandığı antrenman maçında Sinan Gümüş sakatlandı.

Sarı-kırmızılı takımın açıklaması şu şekilde:

Takımımız, karşılaşmanın hazırlıkları kapsamında U21 Takımı ile bir antrenman maçı yaptı.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’nda 70 dakika üzerinden gerçekleştirilen maçın ilk yarısı U21 Takımı’mızın kendi kalesine attığı gol sonrası A Takımı’mızın 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci yarının başında Ahmet Sivri ile U21 Takımı bir gol bularak skoru eşitlerken 65. dakikada Malik Karaahmet’in attığı gol ile birlikte maç, A Takım lehine 2-1’lik skorla neticelendi.

İlk yarıdaki bir ikili mücadele sırasında sağ üst arka adale grubundan sakatlanan Sinan Gümüş'ün son durumu, yarın yapılacak tetkiklerinin ardından belli olacaktır.

