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Galatasaray'da şoke eden istifa!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, yönetimin toplantısında yaşananları sızdıran Mahmut Recevik'ten istifasını istedi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, yönetim toplantısında yaşananları paylaşan yönetici Mahmut Recevik'ten istifasını istedi.

NTV Spor'da yer alan habere göre, Düşünmek için süre isteyen Recevik'e Başkan Cengiz şu cümle ile cevap verdi: "Önümüzdeki hafta toplantıya gelmene gerek yok"

Başkan Cengiz yöneticisine "dostça ayrılalım" derken Mahmut Revecik ise düşünmek için süre istedi.

Bunun üzerine Mustafa Cengiz son sözünü söyleyerek "Önümüzdeki hafta toplantıya gelmene gerek yok" ifadesini kullandı.

Etiketler Galatasaray galatasaray istifa mustafa cengiz
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