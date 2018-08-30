Galatasaray'da sürpriz paylaşım ! Tarık Çamdal...

Galatasaraylı taraftarların takımdan gitmesini en çok istediği isimlerden biri olan Tarık Çamdal, resmi sitedeki takım kadrosundan çıkarıldı.

“galatasaray.org”daki futbolcu fotoğraflarında Tolga Ciğerci'nin ayrılışının ardından Tarık Çamdal’ın da isminin kaldırılması dikkat çekti. Sarı kırmızılı takımdan yıllık 1 milyon 600 bin Euro kazanan ve oynamadığı için istenmeyen adam ilan edilen Tarık’ın yönetimle görüşmelerinin sürdüğü ve Tolga Ciğerci gibi onun da mukavelesinin feshedileceği öğrenildi.

Tolga Ciğerci'nin sözleşmesi feshedildi !