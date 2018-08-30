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  4. 30 Ağustos 2018 12:57

Galatasaray'da sürpriz paylaşım ! Tarık Çamdal...

Galatasaray'da sözleşmesi feshedilen Tolga Ciğerci'nin ardından taraftarların sık sık tepki gösterdiği Tarık Çamdal da sarı kırmızılı kulübün sitesinde yer alan takım kadrosundan çıkarıldı.

Galatasaray'da sürpriz paylaşım ! Tarık Çamdal...
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Galatasaraylı taraftarların takımdan gitmesini en çok istediği isimlerden biri olan Tarık Çamdal, resmi sitedeki takım kadrosundan çıkarıldı.

“galatasaray.org”daki futbolcu fotoğraflarında Tolga Ciğerci'nin ayrılışının ardından Tarık Çamdal’ın da isminin kaldırılması dikkat çekti. Sarı kırmızılı takımdan yıllık 1 milyon 600 bin Euro kazanan ve oynamadığı için istenmeyen adam ilan edilen Tarık’ın yönetimle görüşmelerinin sürdüğü ve Tolga Ciğerci gibi onun da mukavelesinin feshedileceği öğrenildi.

Tolga Ciğerci'nin sözleşmesi feshedildi !Tolga Ciğerci'nin sözleşmesi feshedildi !

 

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