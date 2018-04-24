Galatasaray'da Thomasson sesleri !

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, aradığı 8 numarayı Fransa'da buldu.

Badou Ndiaye'nin gitmesiyle sezonu 8 numarasız tamamlamak zorunda kalan Fatih Terim, Cumartesi akşamına kadar Selçuk İnan'a güveniyordu… Fakat Akhisar maçından sonra Ryan Donk formayı aldı. Gelecek sezon için Yuto Nagatomo'nun kalmasını isteyen Terim'in istediği diğer bir transfer ise 8 numara. Tecrübeli teknik adam alınmasını istediği 8 numaranın mutlaka sol ayaklı olması konusunda scout ekibine rapor verdi.

Bir süre önce gündeme gelen Adrien Thomasson'a Terim'in özellikle sol ayaklı olduğu için olumlu rapor verdiği bildirildi.

Thomasson'un ayrıca sağ ve sol açık oynayabilmesi Galatasaray'ın kendisini izlemeye başladığı son 5 haftada 1 gol ve 1 asist yapması ise dikkatlerden kaçmadı.

KISACA ADRIEN THOMASSON

1993 Fransa doğumlu Adrien Thomasson, Evian altyapısında yetişti. Hiç Fransa dışına çıkmayan Adrien Thomasson, Vannes, Evian ve Nantes takımlarında forma giydi. 2015 yılında geldiği Nantes takımında futbol hayatını sürdüren orta sahaya oyuncusu bu sezon takımıyla 34 maça çıkıp, 6 gol attı ve 4 asist gerçekleştirdi. Transfermarkt değeri 4 milyon Euro olarak gösterilen 1.77 boyundaki sol ayaklı oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.