Galatasaray'da Yedlin yeni takımına imzayı atıyor

Galatasaray'a geçtiğimiz sezon Newcastle'dan büyük umutlarla transfer edilen DeAndre Yedlin ile yollar ayrıldı. Sözleşmesi feshedilen sağ bek, ülkesinin takımlarından Inter Miami'ye transfer oluyor.

Galatasaray'da beklenen ayrılık gerçekleşti. Performansıyla taraftarın bir türlü gözüne giremeyen DeAndre Yedlin ile yollar resmen ayrıldı.

TAKIMI BİLE BELLİ OLDU

Galatasaray'dan ayrılan Yedlin'in David Beckham'ın sahibi olduğu Amerikan Ligi takımlarından Inter Miami'ye transfer olmak için ülkesine gittiği öğrenildi. Bu sezon Galatasaray'da 23 maçta forma giyen Yedlin, skor katkısı veremedi ve eleştiri oklarının hedefi haline gelmişti.