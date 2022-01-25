  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Galatasaray'da Yedlin yeni takımına imzayı atıyor

Galatasaray'da Yedlin yeni takımına imzayı atıyor

Galatasaray'da Yedlin yeni takımına imzayı atıyor

Galatasaray'a geçtiğimiz sezon Newcastle'dan büyük umutlarla transfer edilen DeAndre Yedlin ile yollar ayrıldı. Sözleşmesi feshedilen sağ bek, ülkesinin takımlarından Inter Miami'ye transfer oluyor.

Galatasaray'da beklenen ayrılık gerçekleşti. Performansıyla taraftarın bir türlü gözüne giremeyen DeAndre Yedlin ile yollar resmen ayrıldı.

TAKIMI BİLE BELLİ OLDU

Galatasaray'dan ayrılan Yedlin'in David Beckham'ın sahibi olduğu Amerikan Ligi takımlarından Inter Miami'ye transfer olmak için ülkesine gittiği öğrenildi. Bu sezon Galatasaray'da 23 maçta forma giyen Yedlin, skor katkısı veremedi ve eleştiri oklarının hedefi haline gelmişti.

Etiketler Galatasaray Yedlin DeAndre Yedlin
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Sakin şehirde mest eden manzara! Görenler telefonuna sarıldı
Ünlü ekonomist İslam Memiş'ten altın fiyatlarında çok konuşulacak iddia
Fatma Girik servetini iki kişiye bıraktı
Bakan'dan sürpriz açıklama, kademeli elektrik tarifesi değişecek mi ?
Trendyol'da zam krizi büyüyor: Yüzlerce kurye kontak kapattı
iPhone veya Android fark etmiyor! İşte şarjınızın hızlı bitmesinin nedeni
Yazıklar olsun! Karda mahsur kalan İstanbullulara ''fahiş'' fiyat vurgunu
Cem Uzan'ın 2022 yılı dolar kuru tahmini ''yok artık'' dedirtti!
İran'ın Türkiye'ye doğal gazı kesmesinin asıl nedeni bu mu ?
Eski eşinin gönderdiği hoparlör bomba gibi patladı! Şikayetçi oldu