Galatasaray'dan 18 sosyal medya hesabı hakkında suç duyurusu!

Galatasaray, bahis soruşturmasıyla ilgili ortaya atılan iddialar ve sosyal medya paylaşımlarına ilişkin aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu 18 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen futbolda bahis ve şike soruşturması kapsamında çok sayıda isim tutuklanırken, son dönemde ortaya atılan iddialar ve sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlara ilişkin Galatasaray'dan açıklama geldi. Sarı-kırmızılı kulüp, aralarında Ümit Özat, Gökhan Özoğuz ve Fatih Portakal'ın da bulunduğu 18 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu duyurdu.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son dönemde, organize şekilde hareket eden, çeteleşmiş bir ekip tarafından; başta sosyal medya olmak üzere çeşitli mecralarda Galatasaray Spor Kulübü’nü adını yasal dışı süreçlerle ilişkilendirmeye yönelik sistematik bir karalama ve iftira kampanyası yürütüldüğü açıkça görülmektedir.

Galatasaray Spor Kulübü, 120 yılı aşan köklü tarihi boyunca hiçbir zaman hukuk dışı yapılarla anılmamış; aksine hukuka, adalete ve kurumsal ilkelere her zaman bağlı durmuştur. Buna rağmen, Kulübümüzü bilinçli şekilde suç örgütleriyle, yasa dışı faaliyetlerle veya gerçek dışı senaryolarla ilişkilendirmeye çalışan kişi ve odaklar hakkında kapsamlı ve kararlı bir hukuki mücadele süreci başlatılmıştır.

Bu kapsamda aşağıda sıralanan;

@ahmetercanlar

@ahmetkonanc

@turgaydemirr

@sehersultan123

@Fener_

@UmitOzatOnline

@AksuTw

@12numaraorg

@lubeyaar

@akkayasarp

@SerkanPilavoglu

@omerhankrm

@gokhanozoguz

@sekermurat

@baristumok

@fatihportakal

@Feneristcom

@FenerSol1907

X kullanıcıları hakkında TCK md. 288 (Adil Yargılamayı Etkileme), md. 216 (Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama), md. 217/A (Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma), md. 220 (Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak) kapsamında suç duyurularında bulunulmuştur.

Elde edilecek yeni tespitler doğrultusunda suç duyuruları önümüzdeki günlerde de kararlılıkla takip edilecektir. Galatasaray ve şike kelimelerini yan yana getirerek Kulübümüzü itibarsızlaştırmaya çalışan müfterilerle, hukuk kuralları çerçevesinde sonuna kadar hesaplaşılacaktır.

Kulübümüzü hedef alan, kamuoyunu yanıltmaya yönelik organize paylaşımlar ve asılsız iddiaların sahipleriyle teker teker mücadele edeceğiz. Galatasaray’ı karalama amacı taşıyan bu girişimlerin tamamı, kişi, unvan veya görünürlük ayrımı gözetilmeksizin hukuk önünde tek tek karşılık bulacaktır.

Galatasaray Spor Kulübü iftira ve tehditle, organize karalama kampanyalarıyla yıpratılmaya çalışan hiçbir yapıya bundan önce geçit vermemiş, bundan sonra da vermeyecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Galatasaray Spor Kulübü"