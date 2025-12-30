  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Galatasaray'dan 18 sosyal medya hesabı hakkında suç duyurusu!

Galatasaray'dan 18 sosyal medya hesabı hakkında suç duyurusu!

Galatasaray'dan 18 sosyal medya hesabı hakkında suç duyurusu!
Güncelleme:

Galatasaray, bahis soruşturmasıyla ilgili ortaya atılan iddialar ve sosyal medya paylaşımlarına ilişkin aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu 18 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen futbolda bahis ve şike soruşturması kapsamında çok sayıda isim tutuklanırken, son dönemde ortaya atılan iddialar ve sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlara ilişkin Galatasaray'dan açıklama geldi. Sarı-kırmızılı kulüp, aralarında Ümit Özat, Gökhan Özoğuz ve Fatih Portakal'ın da bulunduğu 18 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu duyurdu. 

Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son dönemde, organize şekilde hareket eden, çeteleşmiş bir ekip tarafından; başta sosyal medya olmak üzere çeşitli mecralarda Galatasaray Spor Kulübü’nü adını yasal dışı süreçlerle ilişkilendirmeye yönelik sistematik bir karalama ve iftira kampanyası yürütüldüğü açıkça görülmektedir.

Galatasaray Spor Kulübü, 120 yılı aşan köklü tarihi boyunca hiçbir zaman hukuk dışı yapılarla anılmamış; aksine hukuka, adalete ve kurumsal ilkelere her zaman bağlı durmuştur. Buna rağmen, Kulübümüzü bilinçli şekilde suç örgütleriyle, yasa dışı faaliyetlerle veya gerçek dışı senaryolarla ilişkilendirmeye çalışan kişi ve odaklar hakkında kapsamlı ve kararlı bir hukuki mücadele süreci başlatılmıştır.

Bu kapsamda aşağıda sıralanan;

@ahmetercanlar
@ahmetkonanc
@turgaydemirr
@sehersultan123
@Fener_
@UmitOzatOnline
@AksuTw
@12numaraorg
@lubeyaar
@akkayasarp
@SerkanPilavoglu
@omerhankrm
@gokhanozoguz
@sekermurat
@baristumok
@fatihportakal
@Feneristcom
@FenerSol1907

X kullanıcıları hakkında TCK md. 288 (Adil Yargılamayı Etkileme), md. 216 (Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama), md. 217/A (Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma), md. 220 (Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak) kapsamında suç duyurularında bulunulmuştur.

Elde edilecek yeni tespitler doğrultusunda suç duyuruları önümüzdeki günlerde de kararlılıkla takip edilecektir. Galatasaray ve şike kelimelerini yan yana getirerek Kulübümüzü itibarsızlaştırmaya çalışan müfterilerle, hukuk kuralları çerçevesinde sonuna kadar hesaplaşılacaktır.

Kulübümüzü hedef alan, kamuoyunu yanıltmaya yönelik organize paylaşımlar ve asılsız iddiaların sahipleriyle teker teker mücadele edeceğiz. Galatasaray’ı karalama amacı taşıyan bu girişimlerin tamamı, kişi, unvan veya görünürlük ayrımı gözetilmeksizin hukuk önünde tek tek karşılık bulacaktır.

Galatasaray Spor Kulübü iftira ve tehditle, organize karalama kampanyalarıyla yıpratılmaya çalışan hiçbir yapıya bundan önce geçit vermemiş, bundan sonra da vermeyecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Galatasaray Spor Kulübü"

Bu Haberleri Kaçırma...

Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal değişimiyle herkese ''yok artık'' dedirtti
Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal değişimiyle herkese ''yok artık'' dedirtti
Güvensiz Ürünler listesi güncellendi; bir temizlik malzemesi ve 3 ürün daha listede!
Güvensiz Ürünler listesi güncellendi; bir temizlik malzemesi ve 3 ürün daha listede!
Okullarda kar tatili bir gün daha uzatıldı: İşte yarın eğitime ara verilen iller
Okullarda kar tatili bir gün daha uzatıldı: İşte yarın eğitime ara verilen iller
Ünlü kahin Nostradamus'un 2026 yılı kehanetleri olay oldu
Ünlü kahin Nostradamus'un 2026 yılı kehanetleri olay oldu
İslam Memiş'ten 2026 yılında altın ve gümüş fiyatları için endişelendiren uyarı!
İslam Memiş'ten 2026 yılında altın ve gümüş fiyatları için endişelendiren uyarı!
Galatasaray'dan sözleşmesi bitecek olan İlkin Aydın için flaş açıklama
Galatasaray'dan sözleşmesi bitecek olan İlkin Aydın için flaş açıklama
İstanbul Valiliği'nden kar yağışı alarmı! Saat verildi
İstanbul Valiliği'nden kar yağışı alarmı! Saat verildi
Hava durumu çok şaşırtacak: Kar gidiyor, güneşli bahar havası geliyor!
Hava durumu çok şaşırtacak: Kar gidiyor, güneşli bahar havası geliyor!
Etiketler Galatasaray Galatasaray bahis soruşturması şike suç duyurusu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ekranların yakışıklı oyuncusu sessiz sedasız nikah masasına oturup ''evet'' dedi Ekranların yakışıklı oyuncusu sessiz sedasız nikah masasına oturup ''evet'' dedi Okullarda kar tatili bir gün daha uzatıldı: İşte yarın eğitime ara verilen iller Okullarda kar tatili bir gün daha uzatıldı: İşte yarın eğitime ara verilen iller Müge Anlı'da 2'nci cinayet itirafı: Minik Emine'den önce bir başka kişiyi de öldürmüş! Müge Anlı'da 2'nci cinayet itirafı: Minik Emine'den önce bir başka kişiyi de öldürmüş! Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal değişimiyle herkese ''yok artık'' dedirtti Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal değişimiyle herkese ''yok artık'' dedirtti Dört gündür yağan kar hayatı durdurdu: Araçlar tamamen kara gömüldü! Dört gündür yağan kar hayatı durdurdu: Araçlar tamamen kara gömüldü! Ekonomik kriz ve siyasi baskı binlerce İranlıyı sokağa döktü; Cumhurbaşkanı ''pes'' etti! Ekonomik kriz ve siyasi baskı binlerce İranlıyı sokağa döktü; Cumhurbaşkanı ''pes'' etti! Bireysel Emeklilik Sistemi'nde devlet katkısı oranı değişiyor! Bireysel Emeklilik Sistemi'nde devlet katkısı oranı değişiyor! Türkiye'deki yoksulluk oranı ve en yoksul iller belli oldu Türkiye'deki yoksulluk oranı ve en yoksul iller belli oldu İstanbul Erkek Lisesi'ndeki taciz ve darp skandalında 20 şüpheli öğrencinin cezası belli oldu İstanbul Erkek Lisesi'ndeki taciz ve darp skandalında 20 şüpheli öğrencinin cezası belli oldu Yalova irtibatlı DEAŞ'lılara şafak operasyonu: 100'den fazla gözaltı var! Yalova irtibatlı DEAŞ'lılara şafak operasyonu: 100'den fazla gözaltı var!
Ünlü kahin Nostradamus'un 2026 yılı kehanetleri olay oldu Ünlü kahin Nostradamus'un 2026 yılı kehanetleri olay oldu Kar yağışı yüzünden seferler iptal edildi, sevilen dizinin oyuncuları mahsur kaldı Kar yağışı yüzünden seferler iptal edildi, sevilen dizinin oyuncuları mahsur kaldı Uyuşturucu ve cinsel menfaat suçlamalarıyla tutuklanan Mehmet Akif Ersoy itirafçı olmak istedi! Uyuşturucu ve cinsel menfaat suçlamalarıyla tutuklanan Mehmet Akif Ersoy itirafçı olmak istedi! Bazı il ve ilçelerde yılbaşı etkinlikleri iptal edildi Bazı il ve ilçelerde yılbaşı etkinlikleri iptal edildi Güvensiz Ürünler listesi güncellendi; bir temizlik malzemesi ve 3 ürün daha listede! Güvensiz Ürünler listesi güncellendi; bir temizlik malzemesi ve 3 ürün daha listede! İslam Memiş'ten 2026 yılında altın ve gümüş fiyatları için endişelendiren uyarı! İslam Memiş'ten 2026 yılında altın ve gümüş fiyatları için endişelendiren uyarı! Bakanlık bölge bölge uyardı: 3 gün boyunca yoğun kar yağışı etkili olacak Bakanlık bölge bölge uyardı: 3 gün boyunca yoğun kar yağışı etkili olacak İstanbul Valiliği'nden kar yağışı alarmı! Saat verildi İstanbul Valiliği'nden kar yağışı alarmı! Saat verildi Hava durumu çok şaşırtacak: Kar gidiyor, güneşli bahar havası geliyor! Hava durumu çok şaşırtacak: Kar gidiyor, güneşli bahar havası geliyor! Silivri'deki Daltonlar davasındaki skandal görüntüler sonrası avukatlara gözaltı! Silivri'deki Daltonlar davasındaki skandal görüntüler sonrası avukatlara gözaltı!